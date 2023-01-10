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Зеленский обсудил с главой ЕС вопросы потребности в вооружении

Зеленский обсудил с главой ЕС вопросы потребности в вооружении Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем обсуждений стал будущий саммит Украина-ЕС.
Другие страны
10 января 2023 г. 18:54
Зеленский обсудил с главой ЕС вопросы потребности в вооружении

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем обсуждений стал будущий саммит Украина-ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства.

"Во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении. Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего саммита Украина-ЕС", - написал Зеленский по итогам переговоров.

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