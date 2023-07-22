Зеленский обсудил с генсеком НАТО дальнейшие действия по интеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили дальнейшие действия по интеграции Украины в Альянс.
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"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО", - написал В.Зеленский.
Подчеркивается, что во время разговора стороны также поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.
Кроме того, в ходе переговоров были определены первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора".