О нас

Зеленский обсудил с генсеком НАТО дальнейшие действия по интеграции Украины

Зеленский обсудил с генсеком НАТО дальнейшие действия по интеграции Украины Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили дальнейшие действия по интеграции Украины в Альянс.
Другие страны
22 июля 2023 г. 18:21
Зеленский обсудил с генсеком НАТО дальнейшие действия по интеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили дальнейшие действия по интеграции Украины в Альянс.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО", - написал В.Зеленский.

Подчеркивается, что во время разговора стороны также поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

Кроме того, в ходе переговоров были определены первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Stoltenberqlə Ukraynanın NATO-ya inteqrasiyasını müzakirə edib

Самое читаемое

В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi