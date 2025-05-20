Зеленский обсудил с фон дер Ляйен подготовку к 18-му пакету санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и обсудил подготовку к 18-му пакету санкций против Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и обсудил подготовку к 18-му пакету санкций против Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейский союз (ЕС) за принятие 17-го пакета санкций против России и отметил, что это является шагом в правильном направлении.

"Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", - добавил он.

Зеленский отметил, что стороны также обсудили подготовку к следующему, 18-ому, пакету санкций ЕС против России. Особое внимание он уделил необходимостью санкционному давлению на такие отрасли как нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки, а также финансовые схемы.