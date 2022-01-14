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Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины

Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Другие страны
14 января 2022 г. 02:43
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает Report, украинский лидер заявил в Twitter, что они обменялись мнениями "о возможных шагах по деэскалации".

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе разговора они обсудили пути достижения мира на Украине. "Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира", - сообщил президент, вновь поблагодарив премьер-министра Великобритании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Conson ilə Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

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