Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Как передает Report, украинский лидер заявил в Twitter, что они обменялись мнениями "о возможных шагах по деэскалации".
"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины", - написал Зеленский.
По его словам, в ходе разговора они обсудили пути достижения мира на Украине. "Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира", - сообщил президент, вновь поблагодарив премьер-министра Великобритании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Had a fruitful conversation with @BorisJohnson. Discussed the security situation around Ukraine. Exchanged views on possible steps for de-escalation. Working together to achieve peace. I appreciate the continued support of for 's sovereignty and territorial integrity.