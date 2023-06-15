Зеленский обсудил с Дудой вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Обсудили ситуацию на поле боя, поставки оружия и снарядов для украинских защитников и вступление Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Обсудили ситуацию на поле боя, поставки оружия и снарядов для украинских защитников и вступление Украины в НАТО.

Как передает Report, об этом украинский президент сообщил в Twitter.

Лидеры государств обсудили потребности украинских военных для защиты от российских захватчиков. Также, речь шла о дальнейшей совместной работе по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Президент рассказал, что Польша вполне реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО и что мы вместе с поляками нарабатываем конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе.

"Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Должны и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реальное усиление НАТО", - отметил Зеленский.