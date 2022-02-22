Зеленский обсудил с Байденом события "последних часов"

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джозефом Байденом и обсудил "события последних часов".
Как передает Report, сейчас под руководством Зеленского проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
"Обсудил события последних часов с Байденом", - написал Зеленский в
"Начинаем заседание СНБО", - отметил глава государства.
Сообщение Зеленского появилось через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народной республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.