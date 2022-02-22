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Зеленский обсудил с Байденом события "последних часов"

Зеленский обсудил с Байденом события "последних часов" Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джозефом Байденом и обсудил "события последних часов".
Другие страны
22 февраля 2022 г. 00:38
Зеленский обсудил с Байденом события последних часов
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джозефом Байденом и обсудил "события последних часов".

Как передает Report, сейчас под руководством Зеленского проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

"Обсудил события последних часов с Байденом", - написал Зеленский в Twitter, добавив, что запланирован также разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

"Начинаем заседание СНБО", - отметил глава государства.

Сообщение Зеленского появилось через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народной республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Baydenlə son saatlarda baş verənləri müzakirə edib

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