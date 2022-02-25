Зеленский обсудил с Байденом антивоенную коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом антироссийские санкции и антивоенную коалицию.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом антироссийские санкции и антивоенную коалицию.

Как передает Report, об этом он сообщил в Twitter.

"Только что обсудил с Джо Байденом усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию. Благодарен США за твердую поддержку Украины", - написал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность повлиять на некоторые европейские страны, которые сомневаются в необходимости отключения России от системы SWIFT.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждалась возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

В четверг Байден объявил о решении пока не отключать Россию от SWIFT. Он подчеркнул, что уже наложенные США санкции будут "более разрушительными".