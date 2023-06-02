Зеленский обсудил поставку самолетов Украине с лидерами Франции и Португалии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами Франции и Португалии поставки Киеву самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами Франции и Португалии поставки Киеву самолетов.

Как сообщает Report , об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Франция и Португалия поддерживают Украину в войне, развязанной российской стороной.

Зеленский подчеркнул, что его французский коллега подтвердил договоренность о поддержке Францией возможностей противовоздушной обороны Украины. Кроме этого, министрам обороны Украины и Франции было поручено осуществить разработку официального решения относительно конкретных объемов и механизма подготовки украинских пилотов.

Он будет принят на следующей встрече в формате "Рамштайн" странами, участниками инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации.

Во время встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой Зеленский поблагодарил его за поддержку Украины.

"Благодарю его за всестороннюю и последовательную поддержку Украины со стороны правительства Португалии – военную, политическую и гуманитарную. В частности, за готовность Португалии участвовать в обучении украинских пилотов", - написал он.