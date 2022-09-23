О нас

Зеленский обратился к россиянам: Протестуйте или сдавайтесь в плен

Зеленский обратился к россиянам: Протестуйте или сдавайтесь в плен Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам по поводу мобилизации на войну против Украины и призвал их протестовать или сдаваться в плен.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 03:57
Зеленский обратился к россиянам: Протестуйте или сдавайтесь в плен

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам по поводу мобилизации на войну против Украины и призвал их протестовать или сдаваться в плен.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Когда Россия заявляет, что будто бы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов... Всем все ясно. Россия сама прячет перспективу переговоров своими же руками", - сказал Зеленский.

Он обратился к россиянам на русском языке.

"В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть", - отметил президент.

Зеленский задал вопрос, почему, к примеру, дагестанцы "должны погибать на Харьковщине или под Донецком".

"Да потому, что один человек в России так решил - за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет", - добавил он.

Обращаясь к россиянам, Зеленский подчеркнул, что они "уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenskidən Rusiya vətəndaşlarına səfərbərliklə bağlı müraciət: "Etiraz edin ya da əsir düşün"

Самое читаемое

Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi