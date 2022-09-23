Зеленский обратился к россиянам: Протестуйте или сдавайтесь в плен

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам по поводу мобилизации на войну против Украины и призвал их протестовать или сдаваться в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам по поводу мобилизации на войну против Украины и призвал их протестовать или сдаваться в плен.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Когда Россия заявляет, что будто бы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов... Всем все ясно. Россия сама прячет перспективу переговоров своими же руками", - сказал Зеленский.

Он обратился к россиянам на русском языке.

"В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть", - отметил президент.

Зеленский задал вопрос, почему, к примеру, дагестанцы "должны погибать на Харьковщине или под Донецком".

"Да потому, что один человек в России так решил - за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет", - добавил он.

Обращаясь к россиянам, Зеленский подчеркнул, что они "уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев".