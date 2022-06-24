Зеленский обратился к народу Грузии: "Мы вам поможем!"

"Вчера Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Вы находитесь на этом пути. Сделай шаг, мы тебе поможем!»

"Вчера Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Вы находитесь на этом пути. Сделай шаг, мы тебе поможем!".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам митинга в Тбилиси.

Он заявил, что Украина никогда не сдастся: "Абхазия и Южная Осетия, как ваша, Донбасс и Крым - наша земля. Я благодарен грузинскому народу, который сражался против россиян вместе с нашими бойцами. Их успех - это наш общий успех, их рана - это наша рана".

К протестующим также обратился глава парламентской фракции правящей Партии "Слуга народа Украины" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он полчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы помочь Грузии влиться в большую европейскую семью: "Сегодня трудно понять, что все грузины стали заложниками одного олигарха. Члены его семьи живут в Европейском Союзе. Грузины теряют свои шансы и сегодня вынуждены ждать".