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Зеленский обозначил приоритеты в восстановлении Украины

Зеленский обозначил приоритеты в восстановлении Украины Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритета восстановления страны и ее экономики.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 20:30
Зеленский обозначил приоритеты в восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритета восстановления страны и ее экономики.

Как передает Report, в интервью изданию Welt он заявил, что первым пунктом является энергетический сектор. В частности, украинская власть хочет сделать его более разнообразным.

"Я говорю не только о природном газе и электроэнергии с АЭС. Мы также считаем, что крайне необходимо развивать способность диверсифицировать производство и хранение энергии. Это новые технологии, над которыми я хочу работать вместе с США и Европой. Надо строить электроаккумуляторы", - рассказал украинский лидер.

Вторым приоритетом является развитие сельского хозяйства. Украине нужно привлечь партнеров к развитию системы полива и связанной с ней логистики. Кроме того, по мнению Зеленского, необходимо создать новые зерновые хабы в ЕС, Африке и Азии.

"Именно огромные хабы, куда мы можем доставлять, а затем хранить пшеницу, кукурузу и все другие культуры, которые выращиваются в Украине. Когда эти хабы будут готовы, мы сможем переместить туда наши товары. Мы уже говорили об этом с несколькими африканскими странами – и им нравится идея строительства зерновых центров. В этом плане мы надеемся на партнеров из Европы, ведь это требует значительных инвестиций. Не менее важны меры защиты в секторе питьевой воды", - пояснил президент Украины.

Последний приоритет касается расширения кибербезопасности, поскольку РФ, по его словам, постоянно атакует Украину.

"Россия неоднократно пыталась поразить нас кибератаками, но мы смогли их отбить", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın bərpası ilə bağlı prioritetləri açıqlayıb

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