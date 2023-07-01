Зеленский о выборах в Америке: Мы не можем потерять поддержку США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Соединенные Штаты, несмотря на результаты выборов 2024 года в Америке, будут и дальше поддерживать Украину.

Соединенные Штаты, несмотря на результаты выборов 2024 года в Америке, будут и дальше поддерживать Украину.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью испанской RTVE.

США с начала полномасштабного вторжения России сильно поддерживают Украину. О важности помочь нам в борьбе с российским захватчиком заявляют как демократы, так и республиканцы.

"Есть вопросы, на которые у нас есть разные точки зрения, но в любом случае Байден поддерживает, и Конгресс, и обе партии поддерживают нас. Мы не можем потерять поддержку Соединенных Штатов", - сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что кто бы ни был избран народом США, важно не потерять поддержку этих двух партий, ведь Соединенные Штаты являются лидером в сфере вооружений и финансов, и мы не можем это потерять.