Зеленский о разговоре с Рютте: Одной из основных тем диалога стало давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

"Провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили об актуальной ситуации, совместных следующих шагах и необходимости давления на Россию", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский поделился с Рютте деталями контактов с партнерами Киева и рассказал ему о возможных площадках для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня.

Также он рассказал, что поговорил с генсеком НАТО о санкциях, которые могут оказать влияние на Россию. По словам Зеленского, важно, чтобы все решения были скоординированы, тогда "санкции будут работать".

"Без давления на Москву справедливого мира не удастся достичь. Это все понимают", — отметил Зеленский.

Он добавил, что отдельно поговорил с Рютте о сотрудничестве Украины с НАТО и подготовке следующих встреч и контактов.