Зеленский о контрнаступлении: ВСУ медленно идут вперед, а не двигаются назад, как россияне

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге рассказал об украинском контрнаступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге рассказал об украинском контрнаступлении.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", украинский лидер отметил, что ВСУ продвигаются вперед на фронте и инициатива сейчас у украинских военных.

"Наступление не быстрое – это факт. Но мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. И поэтому я вижу в этом позитив" – сказал он.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел уточнил, что в этом году Украина будет иметь возможность только для осуществления одного контрнаступления.

"Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Поэтому нереалистично ожидать, что в случае его неуспешности можно сразу начать второе контрнаступление", – отметил он.

Кроме этого, во время пресс-конференции один из чешских журналистов спросил Зеленского, не планирует ли Украина как-то "выселять" из страны граждан, которые говорят по-русски. На это президент попросил журналиста подойти ближе, чтобы они могли видеть глаза друг друга.

"Я вижу ваши глаза, а вы видите мои. Важно, что вы мои глаза видите, а Путина – только слышите и не видите. Но верите в какие-то глупости", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что с начала войны Россия убивала по большей части именно русскоязычных украинцев, многие из которых жили на востоке и юге страны. Он напомнил, что сейчас большое количество населенных пунктов востока и юга Украины ежедневно атакуются Россией.