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Зеленский: Новый пакет военной помощи Киеву самый большой

Зеленский: Новый пакет военной помощи Киеву самый большой Новый пакет военной помощи Украине, о котором объявило германское правительство, стал наибольшим от ФРГ с конца февраля 2022 года.
Другие страны
14 мая 2023 г. 15:32
Зеленский: Новый пакет военной помощи Киеву самый большой

Новый пакет военной помощи Украине, о котором объявило германское правительство, стал наибольшим от ФРГ с конца февраля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Берлине.

"Спасибо Германии за самый большой пакет военной помощи", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что это наибольший пакет военной помощи с начала боевых действий.

Позже на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зеленский заявил, что Германия зарезервировала на этот и ближайшие годы €11 млрд для помощи Украине. Он добавил, что планирует обсудить с Шольцем поставки истребителей, о которых Киев просит западных союзников.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, он также провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, на которых "особое внимание было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины". По данным пресс-службы, Зеленский заявил Штайнмайеру, что Киев рассчитывает на содействие Берлина в поддержке стремления Украины стать членом НАТО.

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