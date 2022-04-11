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Зеленский: Немецкая позиция меняется в пользу Украины

Зеленский: Немецкая позиция меняется в пользу Украины Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявляет, что немецкая позиция меняется в пользу Украины.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 08:08
Зеленский: Немецкая позиция меняется в пользу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявляет, что немецкая позиция меняется в пользу Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский сказал во время видеообращения, размещенном в социальной сети Facebook.

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и как заставить Россию искать мир", - сообщил президент.

"Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины. Считаю это абсолютно логичным. Поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа. И я ему благодарен. Но ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", - заявил Зеленский.

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Версия на английском языке Zelensky: Germany’s position changing in favor of Ukraine
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Almaniyanın mövqeyi Ukraynanın xeyrinə dəyişir”

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