Зеленский негативно отозвался о предложении создать буферную зону в 15 км в прифронтовой зоне

Идея создания буферной зоны на 15 км с обеих сторон линии фронта в Украине может привести к потере городов.

Идея создания демитализированной буферной зоны на 15 км с обеих сторон линии фронта в Украине может привести к потере городов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи "коалиции решительных".

По словам Зеленского, вопрос о демилитаризованной зоне и разведении войск он слышал "от разных людей, от разных разведок". Однако, он отметил, что официально Украине никто такого не предлагал.

По словам президента, в этом вопросе возникает много сложностей.

"Кроме того, дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км. Даже если мы будем говорить о 15 километрах, что мы будем делать с городом Херсон? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне - у нас не будет Херсона", - отметил Зеленский.

Он добавил, что аналогичная ситуация в том числе и с Покровском и другими прифронтовыми городами.

"Иллюзий что нарушений сизфаер [режим прекращения огня] не будет - иллюзий нет, они будут. Но это очень важный шаг. Если после того согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что к ним будет долетать артиллерия. Поэтому об этом преждевременно говорить. Идея [относительно разведения войск] на сегодня не живая", - добавил президент.