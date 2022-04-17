Зеленский не знает, какие гарантии безопасности готов предложить Киеву Запад

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что пока не знает, какие гарантии безопасности готовы предложить Киеву страны Запада, и что есть разница между запросами украинского руководства и тем, что готовы предложить международные партнеры.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что пока не знает, какие гарантии безопасности готовы предложить Киеву страны Запада, и что есть разница между запросами украинского руководства и тем, что готовы предложить международные партнеры.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что мы получим ответ от пяти - семи стран уже за неделю - за 10 дней, мы получим какую-то конкретику, - сказал Зеленский. - Потому что там есть очень сложные вопросы в этих гарантиях. Чего хотим мы, и что готовы нам дать. Разные вещи".

Зеленский считает, что переговоры Украины с Россией будут зависеть от конкретных гарантий безопасности, которые даст Киеву Запад. "Как мы можем без гарантов безопасности, которые нам точно скажут, что они нам дадут, договориться с Российской Федерацией о том, что у нас будут такие вот гаранты? Пока они (гаранты безопасности – ред.) нам не подтвердят, что конкретно они нам дадут, как мы можем окончательно договариваться с Россией? Я не понимаю это", - сказал он.

Зеленский выразил опасение, что страны Запада не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, равносильные гарантиям союзников по НАТО, чего добивается Киев. "Для меня очень важно перед встречей с Россией иметь понимание того, что они нам дадут. Это влияет, это очень сильно влияет. Это точно гарантии безопасности или это иллюстрация? И если это будет иллюстрация, то тогда совсем по-другому надо разговаривать с Российской Федерацией. Про другое. Тогда это снова-таки про двусторонние отношения", - сказал украинский президент.

По его словам, о готовности стать гарантами безопасности Украины уже заявили Великобритания, США, Германия, Франция, Польша. "Я думаю, что у нас не будут проблемы с оружием, в принципе, любым, причем новым. Это мои ощущения от тех сигналов, которые мы имели, не будет проблем с санкционной политикой", - считает Зеленский.