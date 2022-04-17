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Зеленский не знает, какие гарантии безопасности готов предложить Киеву Запад

Зеленский не знает, какие гарантии безопасности готов предложить Киеву Запад Президент Украины Владимир Зеленский признал, что пока не знает, какие гарантии безопасности готовы предложить Киеву страны Запада, и что есть разница между запросами украинского руководства и тем, что готовы предложить международные партнеры.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 06:38
Зеленский не знает, какие гарантии безопасности готов предложить Киеву Запад

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что пока не знает, какие гарантии безопасности готовы предложить Киеву страны Запада, и что есть разница между запросами украинского руководства и тем, что готовы предложить международные партнеры.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что мы получим ответ от пяти - семи стран уже за неделю - за 10 дней, мы получим какую-то конкретику, - сказал Зеленский. - Потому что там есть очень сложные вопросы в этих гарантиях. Чего хотим мы, и что готовы нам дать. Разные вещи".

Зеленский считает, что переговоры Украины с Россией будут зависеть от конкретных гарантий безопасности, которые даст Киеву Запад. "Как мы можем без гарантов безопасности, которые нам точно скажут, что они нам дадут, договориться с Российской Федерацией о том, что у нас будут такие вот гаранты? Пока они (гаранты безопасности – ред.) нам не подтвердят, что конкретно они нам дадут, как мы можем окончательно договариваться с Россией? Я не понимаю это", - сказал он.

Зеленский выразил опасение, что страны Запада не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, равносильные гарантиям союзников по НАТО, чего добивается Киев. "Для меня очень важно перед встречей с Россией иметь понимание того, что они нам дадут. Это влияет, это очень сильно влияет. Это точно гарантии безопасности или это иллюстрация? И если это будет иллюстрация, то тогда совсем по-другому надо разговаривать с Российской Федерацией. Про другое. Тогда это снова-таки про двусторонние отношения", - сказал украинский президент.

По его словам, о готовности стать гарантами безопасности Украины уже заявили Великобритания, США, Германия, Франция, Польша. "Я думаю, что у нас не будут проблемы с оружием, в принципе, любым, причем новым. Это мои ощущения от тех сигналов, которые мы имели, не будет проблем с санкционной политикой", - считает Зеленский.

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