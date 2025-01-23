Зеленский не видит смысла в снижении возраста мобилизации на Украине

Киев не намерен снижать возраст мобилизации в Украине с 25 лет до 18 лет, поскольку это лишь увеличит количество военнослужащих без должного оснащения.

Киев не намерен снижать возраст мобилизации в Украине с 25 лет до 18 лет, поскольку это лишь увеличит количество военнослужащих без должного оснащения.

Как передает Report , об этом заявил в интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский.

"Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?" — заявил он.

Украинский лидер добавил, что отправляющиеся на фронт военнослужащие должны иметь соответствующие знания и быть защищенными.

Отметим, что 14 января в ходе переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом Зеленский отверг призывы зарубежных партнеров снизить возраст мобилизации до 18 лет. Он подчеркнул, что сначала властям надо снабдить уже сформированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточным количеством оружия и техники.