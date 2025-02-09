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Зеленский назвал условия, необходимые для завершения войны в 2025 году

Зеленский назвал условия, необходимые для завершения войны в 2025 году Завершение войны в Украине в 2025 году возможно, но для этого нужно предпринять необходимые меры. В частности, нужно усилить санкции против России и дать нашей стране гарантии безопасности.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 19:51
Зеленский назвал условия, необходимые для завершения войны в 2025 году

Завершение войны в Украине в 2025 году возможно, но для этого нужно предпринять необходимые меры. В частности, нужно усилить санкции против России и дать нашей стране гарантии безопасности.

Как передает Report, об этом в интервью британскому телеканалу ITV News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, Киев не примет заморозки конфликта, который "лишь отложит новую волну агрессии".

"Если России позволят сохранить контроль над оккупированными территориями, Путин воспримет это как сигнал безнаказанности и через несколько лет снова начнет войну. Нам нужны реальные гарантии безопасности, которые сделают невозможным новую агрессию", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что план справедливого мира должен основываться на международном праве и учитывать украинские интересы, а не быть выгодным только третьим странам.

В.Зеленский подчеркнул, что именно в 2025 году появились все возможности для того, чтобы завершить войну. Он добавил, что этого хочет и президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что есть для этого сегодня все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого завершения войны", - добавил украинский лидер.

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