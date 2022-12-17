Зеленский назвал условия для начала переговоров с РФ

Переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они (переговоры - ред.) должны быть на основе уважения.

Переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они (переговоры - ред.) должны быть на основе уважения.

Как передает Report , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для французского телеканала LCI.

По его словам, сейчас нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон.

"Все, что нас интересует, - это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника. Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент", - заявил украинский лидер.