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Зеленский назвал условия для начала переговоров с РФ

Зеленский назвал условия для начала переговоров с РФ Переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они (переговоры - ред.) должны быть на основе уважения.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 05:43
Зеленский назвал условия для начала переговоров с РФ

Переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они (переговоры - ред.) должны быть на основе уважения.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для французского телеканала LCI.

По его словам, сейчас нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон.

"Все, что нас интересует, - это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника. Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент", - заявил украинский лидер.

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