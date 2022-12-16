Зеленский назвал условие разрешения конфликта в Украине дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем.

Как передает Report, об этом говорится в материале журнала The Economist, опубликованном 15 декабря.

«Если он (президент России Владимир Путин — ред.) сейчас отойдет к границам 1991 года, то начнется возможный путь дипломатии. Это может изменить конфликт с военного пути развития на дипломатический», — рассказал Зеленский в интервью для британского журнала.

12 декабря украинский лидер озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Вторый — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Наконец, третий шаг — это выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.