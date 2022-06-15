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Зеленский назвал страны, которые поддерживают вступление Украины в ЕС

Зеленский назвал страны, которые поддерживают вступление Украины в ЕС Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, Северная Македония, Албания и Черногория приняли совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Другие страны
15 июня 2022 г. 20:34
Зеленский назвал страны, которые поддерживают вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, Северная Македония, Албания и Черногория приняли совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем, к которой также в формате видеосвязи присоединился премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский.

Зеленский подчеркнул, что Украина, Северная Македония, Албания и Черногория не являются конкурентами на евроинтеграционном пути, а должны дополнять и усиливать возможности друг друга.

"Я благодарен Раме, Абазовичу и Ковачевскому за принятие сегодня по итогам наших переговоров совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", - отметил он.

Отметим, что Албания, Черногория и Северная Македония не являются членами ЕС.

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