Зеленский назвал страны, которые поддерживают вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, Северная Македония, Албания и Черногория приняли совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Зеленский подчеркнул, что Украина, Северная Македония, Албания и Черногория не являются конкурентами на евроинтеграционном пути, а должны дополнять и усиливать возможности друг друга.
"Я благодарен Раме, Абазовичу и Ковачевскому за принятие сегодня по итогам наших переговоров совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", - отметил он.
Отметим, что Албания, Черногория и Северная Македония не являются членами ЕС.