Зеленский назвал страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины

Семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины.
Как передает Report, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk.
"США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль - это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Потому это - первый шаг. Встреча с этими гарантами, потом - объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", - отметил он.
По его словам, часть стран готовы поддерживать Украину полностью, а часть - нет, потому необходима встреча на уровне советников и обсуждение пунктов потенциального документа.