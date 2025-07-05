Зеленский назвал разговор с Трампом лучшим и сообщил об усилении совместной работы по производству дронов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пятничный разговор с президентом США Дональдом Трампом лучшим и сообщил об усилении совместной работы с американской стороной по производству дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пятничный разговор с президентом США Дональдом Трампом лучшим и сообщил об усилении совместной работы с американской стороной по производству дронов.

Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в вечернем видеообращении.

"Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, и я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot - ключ к защите от баллистики", - сказал он.

По его словам, они обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают украинско-американские команды уже на встречах в ближайшем времени.

"Мы договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы относительно дронов. На неделе заключено соглашение между нашими министерствами обороны Украины и одной из ведущих американских компаний. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году", - сказал он.

По словам Зеленского, необходимо повышать производительность, квалификацию операторов и эффективность в применении перехватчиков.