Зеленский назвал приоритетом своих визитов в ЕС подготовку к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом его визитов в часть европейских стран является подготовка вооруженных сил страны к контрнаступлению.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом его визитов в часть европейских стран является подготовка вооруженных сил страны к контрнаступлению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие высказывания опубликованы в понедельник на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Во время визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию были достигнуты важные договоренности относительно оборонной поддержки нашей страны. Приоритет визитов в европейские столицы - подготовка к активным действиям украинских Вооруженных сил на фронте для освобождения оккупированных территорий", - заявил Зеленский.

Также, по его словам, во время встреч "продолжались переговоры о создании коалиции истребителей для Украины, а также о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе".