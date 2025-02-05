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Зеленский назвал потери украинской стороны в войне с Россией

Зеленский назвал потери украинской стороны в войне с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боевых действий 45,1 тыс. убитыми.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 03:07
Зеленский назвал потери украинской стороны в войне с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боевых действий 45,1 тыс. убитыми.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45,1 тыс. человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений, - сказал он. - Уточню: количество ранений больше, чем количество раненых, потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены".

В декабре 2024 года Зеленский заявлял, что на фронте погибли 43 тыс. военных, было зафиксировано 370 тыс. случаев ранений.

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