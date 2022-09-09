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Зеленский назвал площадь освобожденных территорий

Зеленский назвал площадь освобожденных территорий Украинские военные смогли освободить от российских войск более тысячи квадратных километров с начала сентября.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 04:41
Зеленский назвал площадь освобожденных территорий

Украинские военные смогли освободить от российских войск более тысячи квадратных километров с начала сентября.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный в эти дни", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski son günlərdə azad edilən ərazilərin sahəsini açıqlayıb

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