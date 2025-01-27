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Зеленский назвал недостаточной мобилизацию украинцев старше 25 лет

Зеленский назвал недостаточной мобилизацию украинцев старше 25 лет Президент Украины Владимир Зеленский признал недостаточной мобилизацию в Украине людей старше 25 лет для обеспечения потребностей фронта.
Другие страны
27 января 2025 г. 23:53
Зеленский назвал недостаточной мобилизацию украинцев старше 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский признал недостаточной мобилизацию в Украине лиц старше 25 лет для обеспечения потребностей фронта.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Il Foglio.

"В соответствии с законодательством сейчас мобилизуются люди старше 25 лет. Этот процесс идет и привлекается достаточно большое число людей в этом возрасте. Они имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно", - сказал он.

В контексте ротаций на фронте украинский лидер признал, что такой запрос военнослужащих есть, однако в условиях военного положения Украина мобилизует все имеющиеся ресурсы.

"Если завтра, например, половина армии пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в последнее время в Украине все чаще поднимают тему понижения мобилизационного возраста до 18 лет. О необходимости снижения мобилизационного возраста заявляли занимавшие в предыдущей американской администрации посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности Энтони Блинкен и Джейк Салливан. Аналогичные заявления уже делают в команде нового президента США Дональда Трампа.

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