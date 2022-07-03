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Зеленский назвал количество убитых украинских спортсменов

Зеленский назвал количество убитых украинских спортсменов За время полномасштабной войны России против Украины погибло 89 украинских спортсменов и тренеров, 13 попали в плен.
Другие страны
3 июля 2022 г. 23:18
Зеленский назвал количество убитых украинских спортсменов

За время полномасштабной войны России против Украины погибло 89 украинских спортсменов и тренеров, 13 попали в плен.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в Киеве.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 человек и тренеры погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", - сказал президент.

Он подчеркнул, что сотни спортивных объектов разрушены. Это и крупные объекты спортивной инфраструктуры, и объекты на базе школ и университетов, спортивных клубов.

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Версия на азербайджанском языке Müharibədə həlak olan ukraynalı idmançıların sayı açıqlanıb

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