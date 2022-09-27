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Зеленский назвал цель ВСУ номер один

Зеленский назвал цель ВСУ номер один Сегодня цель номер один Вооруженных сил Украины находится в Донецкой области. Украинские военные делают все, чтобы сдержать активность врага.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 01:37
Зеленский назвал цель ВСУ номер один

Сегодня цель номер один Вооруженных сил Украины находится в Донецкой области. Украинские военные делают все, чтобы сдержать активность врага.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс - все еще цель номер один", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, власти в постоянном рабочем режиме работают над обеспечением воинов оружием и боеприпасами.

"Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с использованием высокоточного оружия. Это один из основных приоритетов", - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukrayna ordusunun bir nömrəli hədəfini açıqlayıb

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