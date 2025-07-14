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Зеленский предложил Юлии Свириденко занять пост премьер-министра Украины

Зеленский предложил Юлии Свириденко занять пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового премьер-министра страны.
Другие страны
14 июля 2025 г. 15:53
Зеленский предложил Юлии Свириденко занять пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров страны.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу", - сообщают издания.

Напомним, Юлия Свириденко - первый вице‑премьер и министр экономики Украины. Она вела переговоры с США и подписала межправительственное соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления, который финансируется за счет доходов от новых лицензий на добычу полезных ископаемых и управляется Украиной и США на равных условиях.

Зеленский сообщил, что ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.

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Версия на английском языке Zelenskyy proposes Yulia Svyrydenko to take post of Ukraine's PM
Версия на азербайджанском языке Zelenski Yuliya Sviridenkoya Ukraynanın Baş naziri postunu təklif edib

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