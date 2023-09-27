Зеленский назначил футболиста Шевченко внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Как передает Report , соответствующий указ размещен на сайте Офиса украинского лидера.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Шевченко выступал на позиции нападающего за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. В составе "Милана" выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2002/03 и Суперкубок УЕФА в 2013 году. За сборную Украины провел 111 матчей и забил 48 голов.

С июля 2016 по август 2021 был тренером сборной Украины. В ноябре того же года был назначен на аналогичную должность в итальянском клубе "Дженоа", однако покинул свой пост в феврале 2022 года.