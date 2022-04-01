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Зеленский наказал двух генералов Украины, лишив их звания

Зеленский наказал двух генералов Украины, лишив их звания Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о лишении звания генералов экс-начальников Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергея Криворучко.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 06:19
Зеленский наказал двух генералов Украины, лишив их звания

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о лишении звания генералов экс-начальников Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергея Криворучко.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента Украины.

"Сегодня принято еще одно решение - по антигероям. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они наказания получат. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, которые нарушают воинскую присягу, данную на верность украинскому народу по защите нашего государства, ее свободы и независимости, "непременного будут лишены, согласно статье 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, высших военных званий".

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