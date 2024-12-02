Зеленский: Надеюсь, что война в Украине закончится в 2025 году

Владимир Зеленский выразил надежду, что война в стране закончится в 2025 году.

Владимир Зеленский выразил надежду на завершение российско-украинской войны в 2025 году.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве.

“Сегодня враг делает все, что хочет - убивает нас в наших домах, а мы защищаемся. Мы продолжаем сражаться с противником. До сегодняшнего дня наши планы не менялись. Конечно, мы очень хотим быть сильными и завершить войну в 2025 году”, - подчеркнул Зеленский.