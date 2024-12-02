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Зеленский: Надеюсь, что война в Украине закончится в 2025 году

Зеленский: Надеюсь, что война в Украине закончится в 2025 году Владимир Зеленский выразил надежду, что война в стране закончится в 2025 году.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 19:51
Зеленский: Надеюсь, что война в Украине закончится в 2025 году

Владимир Зеленский выразил надежду на завершение российско-украинской войны в 2025 году.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве.

“Сегодня враг делает все, что хочет - убивает нас в наших домах, а мы защищаемся. Мы продолжаем сражаться с противником. До сегодняшнего дня наши планы не менялись. Конечно, мы очень хотим быть сильными и завершить войну в 2025 году”, - подчеркнул Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: Ölkədə gedən müharibənin 2025-ci ildə bitəcəyinə ümid edirəm

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