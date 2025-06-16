Зеленский надеется обсудить с Трампом закупку пакета вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обсудить на встрече с президентом США Дональдом Трампом закупку Украиной нового пакета вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обсудить на встрече с президентом США Дональдом Трампом закупку Украиной нового пакета вооружений.

Как передает Report, встреча Трампа с Зеленским ожидается на полях саммита Группы семи (G7), который проходит с 15 по 17 июня в Канаде.

"Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, это оборонный пакет, который Украина готова купить. И мы будем с ним это проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность, по крайней мере, я рассчитываю на это", - сказал украинский лидер на пресс-конференции в Вене по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

По его словам, США оказали Украине большую поддержку, без которой Киеву было бы очень сложно.