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Зеленский надеется, что украинские пилоты в августе начнут обучение на F-16

Зеленский надеется, что украинские пилоты в августе начнут обучение на F-16 Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнется в августе.
Другие страны
2 августа 2023 г. 20:37
Зеленский надеется, что украинские пилоты в августе начнут обучение на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнется в августе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать. Как можно скорее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами", - сказал он на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений страны.

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