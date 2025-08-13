О нас

Президент Украины надеется, что главным пунктом переговоров на Аляске будет прекращение огня

Другие страны
13 августа 2025 г. 18:55
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что главным пунктом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет прекращение огня.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по итогам видеоконференции глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также принимал участие Трамп.

"Мы говорили про встречу на Аляске. Мы надеемся, что главным пунктом переговоров будет прекращение огня", - сказал Зеленский.

Отметим, что онлайн-встреча проходила по инициативе Мерца в Ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине, куда прилетел украинский лидер.

Версия на азербайджанском языке Zelenski: Alyaskada danışıqların əsas nöqtəsinin atəşkəs olacağına ümid edirik

