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Зеленский на "Рамштайне" призвал партнеров ускорить координацию Коалиции желающих

Зеленский на "Рамштайне" призвал партнеров ускорить координацию Коалиции желающих Необходимо ускорить процесс координации Коалиции желающих на уровне команд.
Другие страны
4 июня 2025 г. 18:32
Зеленский на Рамштайне призвал партнеров ускорить координацию Коалиции желающих

Необходимо ускорить процесс координации Коалиции желающих на уровне команд.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 28 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

"Коалиция желающих. Мы уже начали работать с некоторыми странами над реальными гарантиями безопасности и политическими шагами, чтобы предотвратить распространение войны или ее повторное начало", - сказал президент.

Он поблагодарил каждую страну, которая уже участвует, однако подчеркнул необходимость "оставаться практичными, чтобы подготовить решения, инфраструктуру и координацию".

"Давайте ускорим этот процесс на уровне команд", - резюмировал украинский лидер.

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