Зеленский: Под Бахмутом погибли более 1 100 российских солдат

Российская Федерация несет многочисленные потери среди своих военных в боях на Бахмутском направлении.

Российская Федерация несет многочисленные потери среди своих военных в боях на Бахмутском направлении.

Как передает Report, об этом на вечернем обращении он заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, только на Бахмутском направлении украинским военным удалось уничтожить более 1 100 солдат врага.

"Это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь - это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов - более десяти" , - рассказал Зеленский.