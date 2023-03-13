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Зеленский: Под Бахмутом погибли более 1 100 российских солдат

Зеленский: Под Бахмутом погибли более 1 100 российских солдат Российская Федерация несет многочисленные потери среди своих военных в боях на Бахмутском направлении.
Другие страны
13 марта 2023 г. 03:18
Зеленский: Под Бахмутом погибли более 1 100 российских солдат

Российская Федерация несет многочисленные потери среди своих военных в боях на Бахмутском направлении.

Как передает Report, об этом на вечернем обращении он заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, только на Бахмутском направлении украинским военным удалось уничтожить более 1 100 солдат врага.

"Это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь - это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов - более десяти" , - рассказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Baxmut şəhərində Rusiyanın 1 100 əsgəri məhv edilib"

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