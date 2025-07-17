Зеленский: Мы усилим переговорный процесс для справедливого завершения войны

Зеленский: Мы усилим переговорный процесс для справедливого завершения войны

Украина усилит переговорный процесс для справедливого завершения войны и обеспечения реальной безопасности для страны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Верховной Рады.

По его словам, будет продолжена цифровизация всех процессов и государственных услуг.

"Я ожидаю от правительства обеспечения более конкретными проектами армейской политики, программ поддержки ветеранов, а также семей украинских солдат. Я ожидаю от правительства более упорядоченного и более реалистичного подхода к социальной политике в Украине", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина будет среди лучших доноров глобальной безопасности и производителей оружия.