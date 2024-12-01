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Зеленский: Мы никогда не признаем захват кем-либо нашей законной территории

Зеленский: Мы никогда не признаем захват кем-либо нашей законной территории Мы никогда не признаем захват кем-либо даже пяди нашей законной территории.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 20:38
Зеленский: Мы никогда не признаем захват кем-либо нашей законной территории

Мы никогда не признаем захват кем-либо даже пяди нашей законной территории.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Киеве.

По словам украинского лидера, территории, оккупированные в настоящее время Россией, являются международно признанными территориями Украины.

"Я очень хотел бы, чтобы это [освобождение украинских территорий] произошло дипломатическим путем, без многочисленных жертв. Дипломатические переговоры по урегулированию конфликта должны быть справедливыми и закреплены гарантиями, то есть, мы должны быть уверены, что через 5-6 лет Россия не начнет наступление снова", - заявил В.Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Heç vaxt qanuni torpaqlarımızın bir qarışının kimsə tərəfindən tutulmasını tanımayacağıq

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