Зеленский: Мы никогда не признаем захват кем-либо нашей законной территории

Мы никогда не признаем захват кем-либо даже пяди нашей законной территории.
Как передает восточноевропейское бюро
По словам украинского лидера, территории, оккупированные в настоящее время Россией, являются международно признанными территориями Украины.
"Я очень хотел бы, чтобы это [освобождение украинских территорий] произошло дипломатическим путем, без многочисленных жертв. Дипломатические переговоры по урегулированию конфликта должны быть справедливыми и закреплены гарантиями, то есть, мы должны быть уверены, что через 5-6 лет Россия не начнет наступление снова", - заявил В.Зеленский.