Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для РФ – плацдарм для нового наступления

Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для РФ – плацдарм для нового наступления Президент Украины Владимир Зеленский не допускает возможность ухода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области как предпосылку для полного прекращения огня.
12 августа 2025 г. 22:31
Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", свою позицию украинский лидер изложил на встрече с журналистами.

"Мы не уйдем из Донбасса. Мы не можем этого сделать. Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков. Сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это около 30% всей Донецкой области (размер неоккупированной территории – ред.), и это плацдарм для новой агрессии", - сказал Зеленский.

Он подтвердил, что ссылался на Конституцию Украины во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство – это что, частная собственность? 30% Донецкой области – это что, моя частная собственность? Обмен территориями – это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины", - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, украинская позиция остается неизменной: сначала прекращение огня, затем – ведение переговоров по остальным вопросам. В то же время территориальные вопросы не могут обсуждаться без участия Украины.

Версия на азербайджанском языке Zelenski: Donbası tərk etməyəcəyik, bu, Rusiya üçün yeni hücum plasdarmıdır

