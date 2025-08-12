Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для РФ – плацдарм для нового наступления

Президент Украины Владимир Зеленский не допускает возможность ухода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области как предпосылку для полного прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", свою позицию украинский лидер изложил на встрече с журналистами.

"Мы не уйдем из Донбасса. Мы не можем этого сделать. Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков. Сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это около 30% всей Донецкой области (размер неоккупированной территории – ред.), и это плацдарм для новой агрессии", - сказал Зеленский.

Он подтвердил, что ссылался на Конституцию Украины во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство – это что, частная собственность? 30% Донецкой области – это что, моя частная собственность? Обмен территориями – это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины", - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, украинская позиция остается неизменной: сначала прекращение огня, затем – ведение переговоров по остальным вопросам. В то же время территориальные вопросы не могут обсуждаться без участия Украины.