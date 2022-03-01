Зеленский: Мы боремся за свою свободу, за жизнь

Мы боремся за свои права, за свою свободу, за жизнь, а теперь и за выживание

"Мы боремся за свои права, за свою свободу, за жизнь, а теперь и за выживание".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту.

"У нас очень целеустремленный народ, мы боремся за свои права, свою свободу, за жизнь, а теперь и за выживание. Мы боремся за то, чтобы стать равноправными членами Европы. С нами ЕС будет сильнее. Мы докажем свою силу. Докажите, что и вы с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму", - сказал он.

Зеленский добавил, что никто не может сломить Украину. "Наша мечта, чтобы наши дети жили.... Опять Путин скажет, что это своего рода операция.",- отметил президент Украины.