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Зеленский: Мы боремся за свою свободу, за жизнь

Зеленский: Мы боремся за свою свободу, за жизнь Мы боремся за свои права, за свою свободу, за жизнь, а теперь и за выживание
Другие страны
1 марта 2022 г. 16:25
Зеленский: Мы боремся за свою свободу, за жизнь

"Мы боремся за свои права, за свою свободу, за жизнь, а теперь и за выживание".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту.

"У нас очень целеустремленный народ, мы боремся за свои права, свою свободу, за жизнь, а теперь и за выживание. Мы боремся за то, чтобы стать равноправными членами Европы. С нами ЕС будет сильнее. Мы докажем свою силу. Докажите, что и вы с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму", - сказал он.

Зеленский добавил, что никто не может сломить Украину. "Наша мечта, чтобы наши дети жили.... Опять Путин скажет, что это своего рода операция.",- отметил президент Украины.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Bizi heç kim sındıra bilməz"

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