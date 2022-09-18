Зеленский: Может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что может так случиться, что Украина вернет оккупированный Крым дипломатическим путем.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью Reuters.
Зеленский заявил, что нет другого выхода, кроме как возвращать Крым в состав Украины.
"Нужно деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса", - сказал Зеленский.
Однако он отметил, что не может раскрывать подробности. Сейчас Зеленский не будет рассказывать, кто именно будет проводить обсуждение этой темы.
"Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос? И когда это будет? Я не могу сейчас сказать", - сказал президент.