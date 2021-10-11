Зеленский: Моя старшая дочь не хочет, чтобы я баллотировался на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его старшая дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по словам Зеленского, его семья сильно пострадала от его президентства.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", - сказал Зеленский в программе "Светская жизнь" .

Он также рассказал, где будет учиться его дочь, которая в следующем году окончит школу.

"Только тут (будет учиться - ред.), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому, что если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Думаю, что будут международные отношения, она хочет заниматься международной экономикой, насколько мне известно", - заявил президент Украины.

По данным соцопроса, проведенного аналитическим центром "Украинский институт будущего", рейтинг Зеленского с июня по сентябрь вырос до 32%. Второе место разделили бывший президент Петр Порошенко и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко - у обоих по 12% поддержки.