Зеленский: Москва не стремится к переговорам с Киевом для достижения мира

Точное количество стран, которые готовы ввести войска в рамках гарантий безопасности для Украины, пока неизвестно.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не знаем, сколько стран готовы к boots on the ground. Мы знаем, что в Коалиции желающих есть 30 стран, которые потенциально рассматривают свое участие в гарантиях безопасности", - сказал Зеленский журналистам в среду.

Он подчеркнул, что некоторые страны могут помочь с предоставлением противовоздушной обороны, совершать патрулирование воздушного пространства, либо оказывать финансовую помощь.

В то же время президент отметил, что главный военный контингент будет состоять из украинцев.

"Украинской армии нужно оружие и заработная плата. И если будет такое количество стран, о котором я говорю, то, возможно, тогда обеспечат Украину финансовой поддержкой и оружием. Это очень немало", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что координационная группа с американской стороны по подготовке встречи с российской стороной будет состоять из государственного секретаря Марко Рубио, спецпредставителя президент США Стивена Уиткоффа и вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса.

Президент Украины также прокомментировал ночные удары, которые нанесла РФ по стране.

По его словам, за ночь ВС РФ применили 574 ударных дронов и 40 ракет, однако значительную часть удалось сбить, в результате этих ударов пострадали 15 человек. Зеленский подчеркнул, что "РФ установила один из своих антирекордов", что только больше заставляет усомниться в стремлении Москвы достигнуть мира.

"И этот удар россияне нанесли так, как будто ничего вообще не меняется. Как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы", - подчеркнул президент.