Зеленский: МКК запрещает использовать свою эмблему на машинах для эвакуации

Международный Красный Крест запрещает использовать свою эмблему на машинах для эвакуации.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил во вторник в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
«Знаете, мне сказали, что Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах, выполняющие гуманитарные миссии. Запрещает красный крест, как будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень многое. О том, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах», - сказал он.