Зеленский: Мирный договор с РФ может состоять из двух документов

Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов.

Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн-медиа.

По словам президента, мирный договор с Россией может состоять из двух документов - один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, а другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией.

"Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией", - объяснил Зеленский.

Он отметил, что Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов. "Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос", - отметил он.

"Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче и Бородянке, обстоятельства меняются", - сказал президент.

Зеленский отметил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.