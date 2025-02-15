Зеленский: Мир в Украине возможен в 2025 году

Во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достичь мира в этом году возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о возможности прекращения боевых действий на территории страны в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина.

"Мы хотим мира, работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, какими мы их видим. Поделимся ими с США, надеюсь, что они также поделятся своим видением. Общий подход это очень важно и для нас, и для всех европейских партнеров - для ЕС и Великобритании", - сказал Зеленский.